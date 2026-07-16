Корецький про майбутнього міністра освіти: він глибоко усвідомлює всю проблематику

Кандидат в прем’єр-міністри України, голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький заявляє, що майбутній новий міністр освіти і науки глибоко усвідомлює всю проблематику від дошкільної, середньої, професійної та вищої освіти.

"Щодо освітньої сфери, якщо буду мати честь обраним парламентом головою уряду, в нас є кандидатура нового очільника Міністерства освіти та науки. І ми про це з ним попередньо проговорювали. Він глибоко усвідомлює всю проблематику від дошкільної освіти, школи, профтехосвіта та вища. І безумовно, що підвищення рівня оплати працівникам освіти є важливим-важливим пріоритетом", – сказав Корецький під час розгляду у парламенті у четвер питання його призначення на посаду.

Як повідомлялося, за даними джерел агентства "Інтерфакс-Україна" новим міністром освіти і науки замість Оксена Лісового ймовірно стане голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) Андрій Бутенко.