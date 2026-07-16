Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Корецький про майбутнього міністра освіти: він глибоко усвідомлює всю проблематику

1 хв читати
Додати як джерело
Корецький про майбутнього міністра освіти: він глибоко усвідомлює всю проблематику
Фото: Андрій Бутенко у Facebook

Кандидат в прем’єр-міністри України, голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький заявляє, що майбутній новий міністр освіти і науки глибоко усвідомлює всю проблематику від дошкільної, середньої, професійної та вищої освіти.

"Щодо освітньої сфери, якщо буду мати честь обраним парламентом головою уряду, в нас є кандидатура нового очільника Міністерства освіти та науки. І ми про це з ним попередньо проговорювали. Він глибоко усвідомлює всю проблематику від дошкільної освіти, школи, профтехосвіта та вища. І безумовно, що підвищення рівня оплати працівникам освіти є важливим-важливим пріоритетом", – сказав Корецький під час розгляду у парламенті у четвер питання його призначення на посаду.

Як повідомлялося, за даними джерел агентства "Інтерфакс-Україна" новим міністром освіти і науки замість Оксена Лісового ймовірно стане голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) Андрій Бутенко.

#корецький #мон #бутенко
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ