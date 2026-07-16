Мітинг проти відставки міністра оборони Федорова в Києві зібрав близько 2 тис. учасників та проходить мирно

Акція протесту проти відставки міністра оборони Михайла Федорова проходить на площі Франка під стінами Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка та поблизу будівлі Офісу президента в центрі Києва в четвер.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", захід зібрав близько двох тисяч учасників. Це переважно молодь, але присутні люди різного віку. Деякі учасники прийшли з дітьми. Половина учасників – жінки. Також на акції помічені ветерани.

Люди роззосереджені по площі, сцену не встановлено. Перед мітингувальниками ніхто не виступає, політиків та публічних громадських діячів серед них не помічено.

Учасники тримають транспаранти на картонках з написами: "Руки геть від Федорова", "Коли працює – не ламай!", "Ні призначенню Клименка", "Щоб що?", "Міняйте полонених, а не Федорова", "Дрони краще застелених ліжок", "Пане президенте, ви точно за народ?", "Це наше діло, бо це наша країна", "Не чекай милості від біди", "Не радянські підходи, а технологічна перевага", "Нам потрібні реформи, а не Клименко", "Міняйте Сирського, а не Федорова", "У нас забули спитати", "Федоров – міністр перемоги", "Чому у міністрів більше ротацій, ніж у військових?" та сотні інших.

Їх малюють на упаковочному картоні прямо на місці; приблизно кожен п’ятий учасник тримає такий транспарант. Учасники прямо з ними полишають площу, але прибувають нові.

Акція проходить мирно. Автомобільний рух не перекрито. На місці присутня невелика кількість правоохоронців, Поліції діалогу та військовослужбовців Військової служби правопорядку. Вони роззосереджені переважно по периметру площі та у навколишніх кварталах, не втручаючись в події. Значно більше помічено представників ЗМІ, переважно українських.

Учасники акції скандують: "Федоров!", "Поверніть!", "Ми все бачим, ми слідкуєм", "Нам не все одно", "Зіпсували – виправляйте" та інші. Також вони співали гімн України.

У Києві тепла сонячна погода, повітряна тривога не оголошувалась.