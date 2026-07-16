Кандидат у прем'єри Корецький підтвердив намір відновити Мінагрополітики на чолі з Висоцьким

Сергій Корецький, чию кандидатуру на посаду прем’єр-міністра заслуховує Верховна Рада у четвер, підтвердив плани виділити Міністерство аграрної політики та продовольства з Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, куди воно було влито рік тому.

"Хочу також акцентувати увагу на Міністерстві аграрної політики та продовольства, яке має все ж таки бути самодостатньою вагомою одиницею уряду", – сказав він у виступі перед парламентом, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

У відповідях на запитання Корецький уточнив, що пропонуватиме на посаду міністра Тараса Висоцького, який був першим заступником та в.о. міністра агрополітики до приєднання відомства до Мінекономіки.

Щодо можливості відновлення Мінекології, то кандидат у прем’єри заявив, що усвідомлює важливість екології та захисту довкілля як великої складової євроінтеграційного шляху.

"Єдина причина, чому на поточний момент не було можливості винести варіант розподілу, це потрібно трішки більше часу для того, щоб сформулювати чіткі цілі завдання, людину, хто може очолити. Впевнений, що є велика кількість професійних людей, але на це потрібен час. З аграрним міністерством 100% була визначеність", – зазначив Корецький.

За його словами, виокремлення Мінагрополітики – це перша частина розділення Мінекономіки, "бо міністерство дійсно було перевантажено функціоналом".