Корецький: я високо оцінюю роботу МВС і особисто Клименка

Кандидат в прем’єр-міністри України, голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький заявляє, що високо оцінює роботу Міністерства внутрішніх справ і особисто міністра Ігоря Клименка.

"З приводу Міністерства внутрішніх справ. Я з практичного досвіду, пройшовши зиму і майже щоденно будучи на селекторах під головуванням президента чи прем’єр-міністерки, бачив роботу Міністерства внутрішніх справ. І я вкрай високо оцінюю роботу Міністерства і особисто міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Це перша оцінка. Я вважаю, що він сильний, професійний, чіткий і результативний міністр", – сказав Корецький під час розгляду у парламенті у четвер питання його призначення на посаду, відповідаючи на питання про зміну міністра оборони.

В той же час, він сказав, що внесення кандидатури на міністра оборони є виключною компетенцією президента.

Корецький наголосив, що його уряд зможе стати урядом оборони, тому що є бажання, внутрішня потреба та згуртованість.

Як повідомлялось, президент України Зеленський повідомив, що у середу, 15 липня проведе зустріч з керівництвом армії, а також з міністром оборони України Михайлом Федоровим щодо пріоритетів подальшої роботи. Після цього народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") повідомив, що на зустрічі з народними депутатами фракції "Слуга народу" президент заявив, що внесе кандидатуру ексміністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду міністра оборони країни, а Федоров "буде десь поруч".