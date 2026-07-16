Потураєв заявив про намір достроково скласти депутатські повноваження

Голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв (фракція "Слуга народу") заявив про намір достроково скласти депутатські повноваження.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", Потураєв заявив про свій намір на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер після того, як народні депутати розпочали розглядати питання про призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра.

Причину складання депутатських повноважень Потураєв не пояснив, але попросив голову Верховної Ради Руслана Стефанчука розглянути його заяву невідкладно.