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Сили оборони уразили 6 танкерів, 2 буксири, нафтобазу, мости й інші військові об'єкти росіян – Генштаб ЗСУ

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Сили оборони уразили 6 танкерів, 2 буксири, нафтобазу, мости й інші військові об'єкти росіян – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 16 липня підрозділи Сил оборони України завдали уражень низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Так, уражено шість танкерів та два буксири в акваторіях Чорного та Азовського морів. Танкери використовуються для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, а також для перевезення палива в інтересах збройних сил російської федерації", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Уражено також нафтобазу "Шахтарськ" у Шахтарську (Донецька обл.). Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Окрім того, уражено автомобільний міст у районі Приморська (Запорізька обл.) та залізничний міст "Сиваш" у районі Чонгара (АР Крим), які противник використовує для військової логістики.

Уражено також склад засобів радіоелектронної боротьби противника у районі Новодар’ївки (Луганська обл.).

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", – наголосили в Генштабі.

#генштаб_зсу #танкери #тіньовий_флот #ураження
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