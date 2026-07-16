На Дніпропетровщині чоловік, який перебував у СЗЧ, відкрив вогонь по поліцейських, а потім скоїв самогубство – Нацполіція

В четвер вранці на Дніпропетровщині чоловік, який перебував у СЗЧ (самовільне залишення частини) відкрив вогонь по поліцейський, поранив двох бійців КОРД, а потім скоїв самогубство, повідомляє Нацполіція.

"Сьогодні вранці під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання чоловіка, який із вересня 2024 року перебував у статусі особи, яка самовільно залишила військову частину (СЗЧ), фігурант відкрив прицільний вогонь по спецпризначенцях поліції зі зброї, після чого скоїв самогубство", – йдеться в повідомленні поліції на сайті.

За інформацією Нацполіції, обшук проводився у межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (шахрайство у великих розмірах та незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою), слідчі дії здійснювалися слідчими поліції області, оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань та за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.

"Унаслідок збройного опору поранення отримали двоє спецпризначенців КОРД. Надалі, перебуваючи у будинку, чоловік вчинив самогубство, здійснивши постріл у голову зі зброї", – зазначається в повідомленні.

Поліцейських госпіталізовано, їм надається вся необхідна медична допомога. Загрози їхньому життю немає.

Наразі на місці події працюють слідчі, криміналісти та інші профільні служби. З місця події вилучено зброю. Триває документування всіх обставин події.