Нічний удар по Києву був вже шостою балістичною атакою з початку місяця – Зеленський

Удар по Києву в ніч на 16 липня став вже шостою балістичною атакою по столиці з початку місяця, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Загалом росіяни застосували 13 ракет, з них 8 – балістичні, і 151 дрон. Лише за липень цієї ночі вже була шоста балістична атака по Києву. У Москві розраховують на терор балістикою та продовжують удари, і дуже важливо зараз прискорюватися з постачаннями перехоплювачів до ППО", – написав Зеленський в телеграм-каналі в четвер.

Він зазначив, що у Києві відомо про двох загиблих через ракетний російський удар, п’ятеро поранених, серед них є дитина. Росіяни пошкодили багатоповерхівку, складські приміщення, автомобілі.

Крім того, через російські удари по Харківщині чотирьох людей поранено. Дронами та авіабомбою атакували область. Пошкоджено звичайні житлові будинки, цивільні об’єкти: кінотеатр, тенісні корти. По парку вдарили в Сумах, в регіоні атакували тракторну бригаду. У Запоріжжі пошкоджено багатоквартирні будинки. Є пошкодження на об’єктах енергомережі на Вінниччині, Житомирщині, Миколаївщині та Донеччині.

"Кожен пакет має значення, і все, про що ми домовились з партнерами, повинно надходити вчасно. Оперативність цих постачань дозволяє захищати життя наших людей і збивати російське бажання воювати далі. Дякую всім, хто допомагає", – резюмував президент.