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Трьох людей вбито й 14 поранено на Донбасі через атаки ворога – ОВА

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Трьох людей вбито й 14 поранено на Донбасі через атаки ворога – ОВА
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Трьох людей вбито й 14 поранено у Донецький області через обстріли ворога, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. В Адамівці Святогірської громади поранено людину. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено 6 приватних будинків. У Слов’янську пошкоджено численні приватні будинки та 2 автомобіля. У Краматорську поранено 6 людей, пошкоджено 18 приватних будинків, 9 багатоповерхівок, адмінбудівлю, крамницю і 2 автівки; у Ясній Поляні 3 людини загинули і 3 поранені. У Молодіжному Новодонецької громади пошкоджено автомобіль. У Дружківці поранено 4 людини, пошкоджено інфраструктуру", – поінформував Філашкін у телеграм ранком у четвер.

За його інформацією, всього за добу росіяни 36 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 579 людей, у тому числі 114 дітей.

#донеччина #атаки_рф
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