Морські дрони СБУ уразили танкери "тіньового флоту" РФ "Louise 1" та "Banda" у Чорному морі

Служба безпеки України у взаємодії із Військово-морськими силами уразила в Чорному морі танкери "Louise 1" та "Banda", що входять до складу "тіньового флоту" РФ, повідомляє пресслужба СБУ.

"По суднах, які перебувають під санкціями України, відпрацювали морські дрони СБУ "Мамай", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Відзначається, що танкер "Louise 1" задіяно у транспортуванні російської сирої нафти в період дії нафтового ембарго країн G7 та ЄС. Судно вивозило продукцію з російських портів Балтійського та Чорного морів, вимикаючи систему автоматичної ідентифікації. Лише у 2026 році воно перевезло майже 3 млн тонн російської нафти марки Urals.

Танкер "Banda" також транспортував російську сиру нафту з портів Усть-Луга, Керч, Новоросійськ, Находка.

"Під час атаки морських дронів СБУ авіація ворога намагалась працювати по них: стріляла з кулементів та скидала бомби, але безрезультатно", – додали в СБУ.

Як наголошують у Службі, ураження суден "тіньового флоту" – це системне позбавлення Кремля грошей на війну. Саме ці танкери, всупереч міжнародним санкціям, перевозять російську нафту й наповнюють бюджет держави-агресора мільярдами доларів.

"Тому кожен удар по "тіньовому флоту" – це прямий удар по здатності рф продовжувати агресію. А кожне таке судно як елемент воєнної машини рф є законною ціллю", – резюмується в повідомленні.