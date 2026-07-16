У Києві проходить акція проти зміни міністра оборони України, зокрема серед вимог – залишити на посаді Михайла Федорова.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", станом на 9:30 на площі Івана Франка біля Київського національного театру імені Івана Франка зібралося близько 1 тис. учасників, люди продовжують активно прибувати.

В руках учасники акції тримають плакати з написами: "Поверніть Федорова", "Почніть, нарешті, служити народу", "Федоров-МО", "Коли результати будуть важливіші за амбіції", "За що?", "Руки геть від Федорова", "Ворог радіє, а ви?", "Реформи мають продовжуватися" та багато інших інші.

Учасники акції скандують: "Нам не все одно", "Одна єдина соборна Україна", "Поверніть Федорова", "Ганьба", "На***я мені система, що працює проти мене", "Україна – не Росія".

Фактів порушення громадського порядку чи провокацій наразі не спостерігається.

Ініціатора акції, ветерана Дмитра Козятинського, який раніше анонсував її у своїх соціальних мережах, написав: "Друзі, неможливо більше терпіти те, що відбувається з нашим урядом. Міністра оборони знімають з посади під час ефективних (нарешті!) реформ, замінюючи його на людину, при якій про будь-які реформи можна буде забути. Ми ніколи не переможемо росію, поки в нашій армії та наших міністерствах царюють такий самий тотальний нафталін і корупція".

Раніше про участь в акції заявило безліч політиків, ветеранів, громадських діячів і публічних осіб.

Безпеку акції забезпечують декілька десятків правоохоронців, зокрема Поліція діалогу Головного управління Національної поліції у Києві.

Раніше в соціальних мережах повідомлялося, що схожі акції пройдуть і в інших містах: Київ, Харків, Львів, Одеса, Запоріжжя, Дніпро, Рівне, Івано-Франківськ, Черкаси, Полтава, Хмельницький, Луцьк, Чернівці, Тернопіль, Вінниця.

Як повідомлялось, президент України Зеленський повідомив, що у середу, 15 липня проведе зустріч з керівництвом армії, а також з міністром оборони України Михайлом Федоровим щодо пріоритетів подальшої роботи. Після цього народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") повідомив, що на зустрічі з народними депутатами фракції "Слуга народу" президент заявив, що внесе кандидатуру ексміністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду міністра оборони країни, а Федоров "буде десь поруч".

Після цього радники Федорова Сергій "Флеш" Бескрестнов та Сергій Стерненко повідомили про припинення роботи на своїх посадах. Також заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров подав рапорт про відставку у зв’язку з цією ситуацією.

Сам Федоров у прощальному дописі в соцмережах написав, що шкодує, що під час перебування на посаді не надто рішуче звільняв людей, які гальмували зміни у відомстві.