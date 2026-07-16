Сили оборони знищили 132 повітряні цілі ворога, було влучання 5 балістичних ракет та 16 БпЛА на 15 локаціях – ПС ЗСУ

У ніч на 16 липня росіяни атакували територію України 8 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400, 4 крилатими ракетами Х-22/32, 1 протирадіолокаційною ракетою Х-31П, 5 баражуючими боєприпасами типу "Бандероль" та 146 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія", повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 3 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 та 129 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, протирадіолокаційної ракети Х-31П та 16 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях. Крилаті ракети Х-22/32 не досягли цілей", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Атака триває, в повітряному просторі лишаються декілька ворожих БпЛА.