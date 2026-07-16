Населені пункти України зазнавали атак з боку російських окупантів, є постраждалі, жертви, руйнування

Унаслідок російських ударів по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах за минулу добу загинули семеро людей, ще 20 дістали поранення, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Надійшло 147 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель", – йдеться уповідомленні в телеграм.

Зокрема, окупанти здійснили 30 авіаційних ударів по Запоріжжю, Новомиколаївці, Трудовому, Малокатеринівці, Веселянці, Мирівці, Розумівці, Таврійському, Новоолександрівці, Новому Полю, Новорозівці, Широкому, Новосолошиному, Тимошівці, Любицькому, Новопавлівці, Свободі, Єгорівці та Червоній Криниці. Крім того, 684 безпілотники різних модифікацій, переважно FPV, атакували Запоріжжя та низку населених пунктів області. Ще 260 артилерійських ударів було завдано по прифронтових громадах регіону.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 974 удари по 56 населених пунктах Запорізької області", – повідомив Федоров вранці четверга.

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову і 23 населених пунктах області, постраждало 18 людей, серед яких підліток, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"У м. Харків постраждали 9 людей, зокрема 16-річний хлопець; у с. Юріївка Великобурлуцької громади зазнали поранень 33-річний і двоє 52-річних чоловіків; у с. Гусинка Кіндрашівської громади поранено жінок 59 і 77 років та 90-річного чоловіка; у сел. Шевченкове зазнали поранень 66-річна жінка і 64-річний чоловік; у м. Богодухів постраждав 57-річний чоловік", – написав він у телеграм-каналі.

Унаслідок російських атак по Миколаївській області минулої доби загинули двоє людей, ще один чоловік дістав тяжкі поранення, також пошкоджено портову інфраструктуру, цивільні судна, сільськогосподарське підприємство та автозаправну станцію, повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За інформацією ОВА, напередодні російські війська атакували область ударними безпілотниками типу "Shahed/Гербера".

"Внаслідок атаки на портову інфраструктуру Миколаївського району загинув 61-річний чоловік. Пошкоджено два цивільні судна", – йдеться в повідомленні, поширеному ранком четверга у телеграм.

Крім того, внаслідок атаки БпЛА типу "Shahed/Гербера" на с/г підприємство у Новобузькій громаді загинув 67-річний чоловік. Ще один постраждалий, 65-річний чоловік, був госпіталізований. За даними ОВА, внаслідок удару пошкоджено складські приміщення та автомобільну техніку.

"Ввечері ворог атакував Очаківську громаду ударним дроном, попередньо – типу "Ланцет". Внаслідок чого пошкоджено будівлю АЗС", – інформує Кім.

Унаслідок нічної атаки на Київ у Святошинському районі зафіксовано влучання у складські приміщення, в Дарницькому районі уламки ракети впали на територію нежитлової забудови, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"У Святошинському районі влучання в складські приміщення. У Дарницькому – уламки ракети впали на території нежитлової забудови", – написав Кличко в телеграм-каналі в ніч на четвер.

Як повідомив пізніше Кличко, внаслідок ворожої атаки на Київ загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення, серед них – 16-річний хлопець.

"Двоє людей загинули в Києві внаслідок атаки ворога. Постраждали 6 мешканців столиці. В тому числі, 16-річний хлопець. Трьох поранених медики госпіталізували", – зазначив він.

Повітряні сили Збройних сил України інформували про запуск балістичних ракет на столицю.

Російські війська зранку атакували Одесу, внаслідок чого пошкоджено навчальний заклад, повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"З самого ранку ворог атакував Одесу. Пошкоджений навчальний заклад. Деталі з’ясовуємо", – написав Лисак у телеграм.

За його словами, у четвер в Одесі оголошено День жалоби за трьома загиблими внаслідок вчорашньої ранкової атаки. "Непоправна втрата. Щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам’ять кожному, чиє життя обірвала російська агресія", – зазначив очільник ОВА.