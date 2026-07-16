Стармер в останній тиждень на посаді прем'єра відвідує Київ

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер у свій останній тиждень на посаді вирушає до Києва, де підіб’є підсумки двох років свого керівництва, присвячених підтримці боротьби України за свободу та суверенітет, повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

"Очікується, що прем’єр-міністр зустрінеться з президентом Зеленським, щоб обговорити досягнутий на сьогодні прогрес у забезпеченні України засобами для продовження боротьби проти незаконної агресії Путіна, а також провести переговори щодо того, на чому союзники повинні зосередитися, щоб забезпечити Україну необхідним. Відігравши ключову роль у формуванні міжнародних коаліцій, наданні військової підтримки та налагодженні довгострокових партнерських відносин у сфері безпеки, які впевнено вивели Україну на шлях до миру, Кір Стармер запевнить президента Зеленського, що підтримка України з боку Великої Британії є непохитною", – йдеться у повідомленні.

Стармер також розповість, як робота, виконана Великою Британією та її союзниками протягом останніх двох років, допомогла Україні зайняти найсильнішу позицію за всю історію боротьби з російською агресією та забезпечити тривалий мир.

"Протягом усього цього конфлікту я був свідком неймовірної стійкості українського народу та залізної волі нації, яка відмовляється підкорятися. Їхня позиція не лише захистила власну свободу, а й зберегла безпеку Європи. Коли я став прем’єр-міністром, я розумів, що Велика Британія має не просто підтримати Україну в цей момент, а й допомогти закласти основи її довгострокової безпеки та успіху. Саме тому ми поставили Велику Британію в центр сильнішої Європи – інвестуючи більше коштів у оборону, прокладаючи шлях у сфері військових технологій майбутнього та роблячи все можливе, щоб забезпечити Україні найміцніші позиції", – заявив Стармер.

Він наголосив, що Великій Британії також вдалося залучити до підтримки України інші країни, що було продемонстровано на самітах Великої сімки та НАТО.

"Велика Британія та її союзники абсолютно єдині у протистоянні російській агресії. Я дуже пишаюся тим внеском, який зробила Велика Британія. Ця робота триватиме, і наша непохитна підтримка України завжди залишатиметься незмінною. Не лише заради України та європейської безпеки, а й заради британських сімей, які відчули на собі наслідки цієї війни через зростання цін", – резюмував він.