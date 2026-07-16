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Росіяни після прибуття на поле бою в Україні виживають у середньому 20-30 хвилин через дрони з ШІ – директор ЦРУ

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Росіяни після прибуття на поле бою в Україні виживають у середньому 20-30 хвилин через дрони з ШІ – директор ЦРУ
Фото: НГУ

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джон Реткліфф заявив, що російські військові після прибуття на поле бою в Україні виживають у середньому лише 20-30 хвилин через застосування українських безпілотників зі штучним інтелектом.

"Наші розвідувальні дані збігаються з деякими відкритими джерелами інформації, які ви, можливо, бачили в Україні: середня тривалість життя російського новобранця, який зараз прибуває на поле бою в Україні, за оцінками, становить від 20 до 30 хвилин", – сказав Реткліфф, котрого цитує Bloomberg, під час Саміту з питань оборони та інновацій у Пенсильванії в середу.

За його словами, така ситуація пов’язана з активним використанням Україною сучасних безпілотних систем: "Це тому, що безпілотники на базі штучного інтелекту стали настільки спеціалізованими та недорогими машинами для вбивства".

Реткліфф виступив із цією заявою на тлі розгляду США та їхніми союзниками питання про виділення додаткового фінансування на українські програми розробки безпілотників і доступ до технологій штучного інтелекту, повідомляє Bloomberg.

#війна #цру
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