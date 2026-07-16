Заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Єлізаров подав у відставку

Заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров подав рапорт про свою відставку.

"На жаль, на п’ятий рік війни я написав звіт про увільнення з ЗСУ. Я вважаю, що відсторонення М. Федорова ( з посади міністра оборони – ІФ-У) це велике зло для обороноздатності країни", – написав Єлізаров у Facebook у четвер.

У рапорті, фото якого Єлізаров додав у повідомлення, зазначається, що рішення про відставку заступник командувача ПС ухвалив " у зв’язку з звільненням міністра оборони Михайла Федорова, ініціатора стратегічних реформ в галузі повітряної оборони країни, блокування яких спричинить численні жертви та руйнування в Україні у результаті агресії Російської Федерації".

Полковник Єлізаров також заявив про бажання продовжувати військову службу.