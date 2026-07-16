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Внаслідок ранкової атаки РФ на Одесу пошкоджено навчальний заклад – МВА

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Внаслідок ранкової атаки РФ на Одесу пошкоджено навчальний заклад – МВА

Російські війська зранку атакували Одесу, внаслідок чого було пошкоджено навчальний заклад, повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"З самого ранку ворог атакував Одесу. Пошкоджений навчальний заклад. Деталі з'ясовуємо", – написав Лисак у Телеграмі.

За його словами, у четвер в Одесі оголошено День жалоби за трьома загиблими внаслідок вчорашньої ранкової атаки.

"Непоправна втрата. Щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять кожному, чиє життя обірвала російська агресія", – зазначив очільник Одеської міської військової адміністрації.

 

#одеська_область #обстріли
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