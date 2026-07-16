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Вісімнадцять людей постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

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Вісімнадцять людей постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби
Фото: https://t.me/synegubov/

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову і 23 населених пунктах області, постраждали 18 людей, серед яких підліток, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"У м. Харків постраждали 9 людей, зокрема 16-річний хлопець; у с. Юріївка Великобурлуцької громади зазнали поранень 33-річний і двоє 52-річних чоловіків; у с. Гусинка Кіндрашівської громади поранено жінок 59 і 77 років та 90-річного чоловіка; у сел. Шевченкове зазнали поранень 66-річна жінка і 64-річний чоловік; у м. Богодухів постраждав 57-річний чоловік", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

 

#харківська_область #обстріли
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