Макрон повідомив про ухвалення у Франції законопроєкту щодо права на допомогу в смерті

Парламент Франції ухвалив законопроєкт про право на допомогу в смерті, який фактично відкриває можливість для асистованого самогубства, повідомив президент Франції Еммануель Макрон, зазначивши, що документ після ухвалення буде передано на розгляд Конституційної ради.

Як зазначається на офіційному сайті Національних зборів Франції, законопроєкт про право на допомогу в смерті був ухвалений Національними зборами 15 липня 2026 року відповідно до положень пункту 4 статті 45 Конституції Франції.

"У цьому настільки особистому, як і серйозному питанні, що стосується життя, страждань і гідності, був можливий лише один підхід: приділити час вислуховуванню, діалогу та обговоренню", – написав Макрон у соціальній мережі Х.

За словами президента Франції, у 2022 році він взяв на себе зобов'язання пройти цей шлях разом із французами.

"У 2022 році я взяв на себе зобов'язання прокласти цей шлях разом із французами. З усією серйозністю, зі скромністю та з повною повагою до нашої демократії ця обіцянка виконана", – наголосив Макрон.

Президент Франції зазначив, що розгляд документа Конституційною радою відбуватиметься відповідно до принципів правової держави.

Макрон також подякував парламентаріям за конструктивну та поважну дискусію, а також громадянам Громадянської конвенції, медичним працівникам, громадським організаціям і Національному консультативному комітету з етики, роботу якого назвав орієнтиром для підготовки законопроєкту.

Окремо президент Франції висловив вдячність людям, які особисто зверталися до нього та ділилися своїми історіями, сумнівами, переконаннями й сподіваннями.

"Я згадую всіх тих, хто особисто звернувся до мене, хто поділився своїми історіями, сумнівами, переконаннями та сподіваннями. Їхні свідчення стали важливим джерелом натхнення для цього тексту", – зазначив Макрон у дописі в соціальній мережі Х.