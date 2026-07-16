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Семеро людей загинули, ще 20 поранені внаслідок російських ударів по Запорізькій області за добу – ОВА

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Семеро людей загинули, ще 20 поранені внаслідок російських ударів по Запорізькій області за добу – ОВА
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Унаслідок російських ударів по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах за минулу добу загинули семеро людей, ще 20 дістали поранення, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Надійшло 147 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель", – зазначається в повідомленні, поширеному у Телеграм.

Зокрема, окупанти здійснили 30 авіаційних ударів по Запоріжжю, Новомиколаївці, Трудовому, Малокатеринівці, Веселянці, Мирівці, Розумовці, Таврійському, Новоолександрівці, Новому Полю, Новорозівці, Широкому, Новосолошиному, Тимошівці, Любицькому, Новопавлівці, Свободі, Єгорівці та Червоній Криниці.

Крім того, 684 безпілотники різних модифікацій, переважно FPV, атакували Запоріжжя та низку населених пунктів області. Ще 260 артилерійських ударів було завдано по прифронтових громадах регіону.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 974 удари по 56 населених пунктах Запорізької області", – повідомив Федоров вранці четверга.

 

#запорізька #обстріли
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