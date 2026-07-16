Демократи у Конгресі США занепокоєні можливістю розширення повноважень Трампа через законопроєкт про санкції проти РФ

Демократи у Конгресі США висловили занепокоєння через можливість розширення повноважень президента Дональда Трампа у сфері торговельної політики через законопроєкт про санкції проти Росії, який передбачає запровадження 100% мит на товари з країн – найбільших покупців російських енергоресурсів, повідомляє Reuters.

"Потенційні мита у законопроєкті США про запровадження санкцій проти Росії викликали занепокоєння серед законодавців-демократів у середу, які заявили, що документ може надати президенту Дональду Трампу нові повноваження для запровадження торговельних заходів щодо Індії, Японії та деяких країн Європейського Союзу", – йдеться в повідомленні.

У документі, підготовленому демократичними співробітниками Комітету Сенату з фінансів, зазначається, що перелік країн, які можуть потрапити під дію мит, може постійно розширюватися, а нечіткі критерії визначення дають Трампу занадто широкі можливості для використання цих повноважень.

"До сфери дії можуть постійно додаватися нові країни, а нечіткі критерії визначення дають Трампу надто багато можливостей зловживати цими повноваженнями", – йдеться у документі.

Також демократи звернули увагу, що законопроєкт не передбачає механізму, який дозволив би Конгресу відхиляти запровадження мит, а повноваження президента щодо їхнього застосування не мають визначеного строку дії.

Представник Грегорі Мікс, головний демократ у Комітеті Палати представників із закордонних справ, позитивно оцінив санкційні положення законопроєкту щодо російського "тіньового флоту" та енергетичної інфраструктури, однак висловив занепокоєння через митні норми.

"Це не стільки законопроєкт про санкції, скільки величезні приховані повноваження для президента Трампа щодо запровадження нових мит, зокрема проти наших європейських союзників, що завдасть шкоди американським сім'ям", – зазначив Мікс, котрого цитує агентство.

Як повідомлялося, Сенат США представив пом'якшену версію санкційного законопроєкту Грема-Блументаля, який передбачає запровадження обмежень щодо російських посадовців, фінансових установ та енергетичних проєктів, а також змінює механізм застосування мит для країн, що імпортують російські енергоносії. Він передбачає використання санкцій і тарифних заходів для тиску на Росію та країни, що продовжують закуповувати російські нафту й газ.

Порівняно з початковою версією документа, новий варіант пом'якшує передбачені мита для третіх країн – покупців російських енергоносіїв. Зокрема, замість запропонованого раніше універсального тарифу у 500% оновлена редакція передбачає можливість запровадження мит до 100% для п'яти найбільших покупців російської нафти та природного газу.

Найбільшими покупцями нафти з РФ є КНР, Індія, Словаччина, Угорщина та Азербайджан. Найбільшими імпортерами російського природного газу є КНР, Франція, Японія, Угорщина та Бельгія.

Оновлена редакція законопроєкту також передбачає винятки для країн, які закуповують менш як 15% російського природного газу та вживають заходів для скорочення такої залежності. Серед держав, на які може поширюватися цей виняток, називаються Японія, Франція, Угорщина та Бельгія.

Окрім того, оновлена версія також містить положення, яке дозволяє президенту США Дональду Трампу відмовитися від застосування санкцій, якщо він вважатиме це таким, що відповідає національним інтересам США.

Помічники сенаторів повідомили, що законопроєкт уже має 26 співавторів, а їхня кількість може зрости найближчим часом.

10 липня Грем перебував з десятим поспіль візитом в Україні, зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, з яким обговорював питання санкцій проти РФ, а 12 липня помер внаслідок раптової короткотривалої хвороби.

13 липня CNN в посиланням на неназваного представника Білого дому повідомив, що Трамп підтримає ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти РФ, ініційованого Гремом, і це може полегшити просування законопроєкту в Сенаті.

14 липня Трамп заявив, що законопроєкт Грема-Блюменталя буде прийнятий і він його підпише на честь Грема, але скоріш за все буде доповнений санкціями проти Ірану та терористичної організації "Хезболла".