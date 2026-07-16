На Миколаївщині через російські атаки за добу загинули двоє людей, ще один чоловік поранений – ОВА

Унаслідок російських атак по Миколаївській області минулої доби загинули двоє людей, ще один чоловік дістав тяжкі поранення, також пошкоджено портову інфраструктуру, цивільні судна, сільськогосподарське підприємство та автозаправну станцію, повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За інформацією ОВА, напередодні російські війська атакували область ударними безпілотниками типу "Shahed/Гербера".

"Внаслідок атаки на портову інфраструктуру Миколаївського району загинув 61-річний чоловік. Пошкоджено два цивільні судна", – йдеться в повідомленні, поширеному ранком четверга у Телеграм.

Крім того, внаслідок атаки БпЛА типу "Shahed/Гербера" на сільськогосподарське підприємство у Новобузькій громаді загинув 67-річний чоловік. Ще один постраждалий, 65-річний чоловік, був госпіталізований.

За даними ОВА, внаслідок удару пошкоджено складські приміщення та автомобільну техніку.

"Ввечері ворог атакував Очаківську громаду ударним дроном, попередньо – типу "Ланцет". Внаслідок чого пошкоджено будівлю АЗС", – інформує Кім.