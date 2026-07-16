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Окупанти за добу втратили 1340 осіб та 420 од. спецтехніки – Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1340 осіб та 420 од. спецтехніки – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1340 окупантів, три танки, 66 артсистем, дві бронемашини, 1801 БПЛА, а також 420 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком четвер.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 424 620 (+1 340) осіб, танків – 12 144 (+3) од. бойових броньованих машин – 24 940 (+2) од, артилерійських систем – 46 019 (+66) од, РСЗВ – 1 936 (+0) од, засоби ППО – 1 492 (+0) од, літаків – 437 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 919 (+12) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 411 005 (+1 801) од, крилаті ракети – 4 906 (+0) од, кораблі / катери – 34 (+1) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 120 727 (+420) од, спеціальна техніка – 4 420 (+0) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

#генштаб_зсу #втрати_ворога
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