16 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

16 липня відзначають День бухгалтера і аудитора, Міжнародний день драг-культури, Всесвітній день змій, День подяки морській свинці.

Сьогодні виповнюється 36 років від дня прийняття (1990) Верховною Радою УРСР "Декларації про державний суверенітет України".

2019 - Набирає чинності Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Атеногена та десяти його учнів.

День 1602 Російська агресія - Day 1602 Russian aggression

День бухгалтера і аудитора

Це свято святкують щорічно 16 липня від 2004 року. Дата святкування була вибрана на честь ухвалення Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" 1999 року.

Це свято визнає внесок працівників бухгалтерських служб у розвиток фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій, а також зростання національної економіки.

День ухвалення Декларації про суверенітет України

Декларація про державний суверенітет України була прийнята 16 липня 1990 року Верховною Радою Української РСР конституційною більшістю народних депутатів. За цей документ проголосували 355 депутатів, чотири депутати були проти, а один утримався. Ця Декларація визначила державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах. Її прийняття було важливим кроком на шляху до незалежності України.

Міжнародний день драг-культури

Це свято було створено, щоб відзначити та пролити світло на культуру драг у всьому світі. Драг-культура почала свій шлях як маргіналізована форма вираження, але з часом перетворилася на більш масову форму мистецтва. Її еволюція відбувалася від сміливого вираження гендерних ролей до вишуканих драг-перформансів.

День подяки морській свинці

Морські свинки, які сьогодні широко відомі як хатні тварини, мають багату історію, яка виходить за межі домашнього спілкування. Ці істоти, що походять з гір Анд у Перу, спочатку вважалися худобою, а їхнє м’ясо споживали люди. Досі м’ясо морських свинок — важливий продукт харчування народів Анд. Зображення морських свинок також присутні в народному мистецтві та ремісничих виробах, створених між 500 р. до н.е. і 500 р. н.е., і їм поклонялися деякі цивілізації.

Всесвітній день змій

Важлива екологічна подія, яка має на меті привернути увагу до цих плазунів та підвищити обізнаність щодо їх важливої ролі для нашої планети. Цікавий факт: найбільша неотруйна змія — це анаконда. Вона може досягати приголомшливих довжини та ваги. А найбільш розумна отруйна змія — це королівська кобра.

Народилися в цей день:

230 років від дня народження Жана-Батіста Каміля Коро (1796–1875), французького живописця, одного із засновників французького реалістичного пейзажу XIX ст.;

185 років від дня народження Володимира Платоновича Крилова (1841–1906), українського лікаря-патологоанатома, педагога, одного з основоположників вчення про антропометрію і типи статури, засновника Харківської наукової патологоанатомічної школи;

130 років від дня народження Андрія Івановича Кіпріанова (1896–1972), українського хіміка-органіка;

100 років від дня народження Ірвіна Роуза (1926–2015), американського біолога, біохіміка, лауреата Нобелівської премії в галузі хімії (2004). Дату народження подано за даними Нобелівського комітету; за іншими даними народився 16.06.1926 р.;

90 років від дня народження Віталія Степановича Кашперського (1936–2021), українського режисера, актора, педагога;

70 років від дня народження Володимира Федоровича Шовкошитного (1956), українського поета, прозаїка, публіциста, громадсько-політичного та державного діяча, президента Міжнародної організації "Союз Чорнобиль" (1990–2003), одного із засновників Української екологічної асоціації "Зелений світ".

Ще цього дня:

1909 - Засновують компанію "Audi";

1912 - У Києві урочисто відкрито Бессарабський критий ринок;

1919 - Під тиском польських військ УГА, перейшовши річку Збруч, залишає Східну Галичину і відступає на територію Наддніпрянської України;

1923 - Беніто Муссоліні забороняє азартні ігри в Королівстві Італія;

1945 - США підривають першу у світі атомну бомбу на випробуваннях "Триніті";

1951 - Публікують повість Дж. Селінджера "Ловець у житі";

1965 - Відкривають тунель під Монбланом, що зв'язує транспортним сполученням Францію й Італію;

1996 - Майкл Джексон дає безкоштовний платний королівський концерт султану Брунея;

1997 - Валерій Пустовойтенко очолює Кабінет Міністрів України;

2010 - В Одесі відкривають новий кінофестиваль — Перший Одеський міжнародний кінофестиваль.

Церковне свято

День пам’яті святого Атеногена та десяти його учнів

Святий Атеноген був єпископом і мучеником. У часи страшного переслідування християн імператором Діоклетіаном, він разом із десятьма своїми учнями був убитий у вірменському місті Севастії. Це сталося 16 липня 296 року. Десять учнів Атеногена також стали священномучениками разом із ним. Вони віддали своє життя за віру, відмовившись від відступництва.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Іван, Павло, Петро, Федір, Яків, Валентина, Юлія.

З прикмет цього дня:

Ранковий туман також може вказувати на потепління або гарну погоду. Якщо на Атеногена йде дощ із грозою, це віщує велику кількість грибів. Якщо листя та бадилля овочів никнуть до землі — чекайте затяжних дощів