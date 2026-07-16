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Україна та Молдова обговорили координацію енергосистем і підготовку до зими – Шмигаль

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Перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль взяв участь у зустрічі президента України Володимира Зеленського з президенткою Молдови Маєю Санду, під час якої сторони обговорили співпрацю в енергетичній сфері, зокрема підготовку енергосистем до осінньо-зимового періоду.

"Молдова – важливий партнер України, зокрема в енергетичній сфері. Обговорили питання координації та підготовки енергосистем до зими, розвиток та захист енергетики, подальшу інтеграцію до європейської енергосистеми", – повідомив Шмигаль.

За його словами, Україна також високо цінує підтримку та взаємодію з Молдовою в енергетичній галузі.

"Вдячні Молдові за солідарність і співпрацю, що посилює регіональну енергетичну стійкість", – зазначив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики.

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/12912

#співпраця #енергетика #молдова
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