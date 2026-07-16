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Сили оборони відбили з початку доби 235 ворожих атак – Генштаб

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З початку доби відбулося 235 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 середи.

"Агресор здійснив 52 авіаційні удари із застосуванням 170 керованих авіабомб, залучив для ударів 6001 дрон-камікадзе та здійснив 2273 обстріли позицій наших військ та населених пунктів", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровську напрямку, де агресор здійснив 32 штурмові та наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/41146

#війна #ворог #генштаб #атаки
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