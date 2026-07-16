Бескрестнов і Стерненко заявили про припинення роботи на посадах радників міністра оборони

Радники міністра оборони України Михайла Федорова Сергій "Флеш" Бескрестнов та Сергій Стерненко повідомили про припинення роботи на своїх посадах.

Обидва заявили, що більше не виконують обов'язків радників міністра оборони, а також подякували Федорову за спільну роботу й відзначили реалізовані та незавершені ініціативи у сфері розвитку безпілотних технологій та підтримки війська.

"Відсьогодні я більше не є Радником міністра оборони Федорова. Шановні виробники, розробники та військові, відтепер я не можу вам нічим допомогти на рівні Міністерства оборони", – написав Бескрестнов у Facebook.

Він зазначив, що мав багато планів і проєктів, про які наразі не може розповісти, оскільки над ними мають працювати далі. За словами Бескрестнова, він також більше не матиме доступу до систем, які дозволяли аналізувати дії противника та прогнозувати його подальші кроки.

"Ворог по своїм групам радіє, що мене більше немає в МО. Настрій жахливий. Але свій шлях я не кину і далі захищатиму країну і допомагатиму військовим побратимам", – наголосив він.

Про завершення роботи на посаді радника повідомив і Сергій Стерненко. За його словами, це обмежує можливості впливати на зміни у сфері забезпечення війська безпілотниками.

"Відтепер я не радник міністра оборони, що, поза сумнівом, зменшує можливості допомоги якісно змінити ситуацію у війську із дронами. У нас на виході якраз були нові тендерні вимоги для закупівель FPV-дронів, які б дозволили армії отримувати найкращі засоби та розвивати інфраструктуру для глибших ударів. Сподіваюсь, вони зрештою будуть затверджені", – зазначив він.

Як повідомлялося, міністр оборони України Михайло Федоров шкодує, що під час перебування на посаді не встиг перевести всі закупівлі на тендери, не зміг побудувати культуру відповідальності за ухвалені рішення та не надто рішуче звільняв людей, які гальмували зміни у відомстві.

"Що не вдалося. Завершити організаційну трансформацію Міністерства оборони за стандартами НАТО та здорового глузду. Нову структуру запустили, багатьох звільнили, розпочали багато процесів. Але потрібно було ще рішучіше звільняти людей, які гальмували зміни", – написав Федоров у прощальному дописі в Телеграм у середу ввечері.

Джерела: https://www.facebook.com/share/p/14jXezXLZVs/?mibextid=wwXIfr

https://www.facebook.com/share/p/186rKKzgRa/?mibextid=wwXIfr