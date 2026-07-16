Через ворожу атаку у Святошинському районі влучання у складські приміщення, у Дарницькому впали уламки ракети

Унаслідок нічної атаки на Київ у Святошинському районі зафіксовано влучання у складські приміщення, а в Дарницькому районі уламки ракети впали на територію нежитлової забудови, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"У Святошинському районі влучання в складські приміщення. У Дарницькому – уламки ракети впали на території нежитлової забудови", – написав Кличко у дописі, поширеному в Телеграм-каналі в ніч на четвер.

Інших деталей щодо наслідків атаки, зокрема інформації про постраждалих або додаткові пошкодження, міський голова Києва наразі не повідомив.

Як повідомлялося, раніше Повітряні сили Збройних сил України інформували про запуск балістичних ракет на столицю.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7113