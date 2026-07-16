Харків під атакою ворожих БпЛА

Харків атакують російські ударні безпілотники, за попередніми даними, зафіксовано влучання у Київському та Шевченківському районах міста.
Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму Телеграм-каналі. Він не зазначив ані наслідки, ані наявність чи відсутність даних щодо постраждалих.
"Харків під атакою ворожих ударних безпілотників. Попередньо зафіксовано влучання "шахедів" у Київському та Шевченківському районах міста", – йдеться в повідомленні, поширеному в ніч на четвер.
Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/4329