Зеленський вніс до Ради подання про призначення Корецького прем'єр-міністром України

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України, повідомляє голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради України надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про призначення Сергія Корецького на посаду Прем'єр-міністра України", – йдеться в повідомленні Стефанчука, поширеному у дописі в соціальній мережі Facebook.

За його словами, парламент має розглянути відповідне подання найближчим часом у встановленому законодавством порядку.

Корецький народився 14 березня 1978 року у Луцьку. Вищу освіту здобув у Луцькому технічному університеті за спеціальностями "Машинобудування" та "Економіка бізнесу", а також в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу – за спеціальністю "Видобування нафти і газу".

Пройшов шлях від молодшого аналітика групи компаній "Континіум" (з 1999 року) до генерального директора компанії "Континіум" (з 2007 року).

З 2013 року до кінця 2018 року розвивав бізнес мережі АЗК WOG на посаді СЕО.

Після чого розпочав реалізацію власних проєктів. Був співзасновником та головою правління енерготрейдера Centurion Group SA (Швейцарія).

З 9 листопада 2022 року обіймав посаду директора ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта". З 14 травня 2025 року – голова правління НАК "Нафтогаз України".

За даними Руху "Чесно", у 2002-2006 роках і 2012-2014 роках був помічником нардепа Верховної Ради 4 і 7 скликання на громадських засадах Ігоря Єремеєва.

У 2006 році балотувався до Волинської обласної ради 5 скликання від Народного блоку Литвина, а також до Верховної Ради 5 скликання від того ж Блоку.

У 2007-2012 роках був помічником на громадських засадах народної депутатки Верховної Ради 6 скликання Катерини Ващук, обраної від Блоку Литвина.

