Держсекретар Міноборони Іван Турчак замінив Людмилу Дараган у складі Наглядради "Укрнафти"

Відповідно до рішення акціонера замінено представника держави, в особі Міністерства оборони України, у складі наглядової ради АТ "Укрнафта".

"Новим представником призначено Івана Турчака, який замінив на цій посаді Людмилу Дараган", – повідомила "Укрнафта" в Facebook у середу.

Турчак є державним секретарем Міністерства оборони України, має багаторічний досвід роботи у сфері державного управління. Раніше обіймав керівні посади в АТ "Укрпошта", Київській обласній державній адміністрації та Міністерстві цифрової трансформації України, де працював керівником патронатної служби віцепрем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації та державним секретарем.

"Радий вітати Івана Турчака. Його досвід державного управління стане важливим для подальшої реалізації стратегічних пріоритетів компанії та виконання завдань, визначених державою, як акціонером", – зазначив голова Наглядової ради "Укрнафти" Тімоті Додсон.

Своєю чергою, голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура наголосив на важливості ефективної взаємодії компанії з Міністерством оборони України.

"Для нас надзвичайно важливо підтримувати тісну взаємодію з Міністерством оборони та забезпечувати виконання завдань, покладених на компанію державою (…) Переконаний, що разом з Іваном Турчаком ми продовжимо цю роботу, зміцнюючи взаємодію в інтересах обороноздатності країни та подальшого розвитку компанії", – зазначив наголосив Кукура.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/187kYbmHi8/