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США завдали другої хвилі ударів по іранських військових об'єктах – CENTCOM

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Американські збройні сили розпочали другу хвилю ударів по військових об'єктах Ірану, що використовуються для створення загрози судноплавству через Ормузьку протоку, повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

"О 15:00 за східним часом американські збройні сили розпочали операції в рамках другої хвилі сьогоднішніх ударів по Ірану. Удари спрямовані проти іранських військових об'єктів, які використовуються для створення загрози суднам, що вільно проходять через Ормузьку протоку – міжнародний водний шлях, що має життєво важливе значення для світової торгівлі", – йдеться в повідомленні, поширеному в соціальній мережі Х.

У командуванні також зазначили, що "збройні сили США притягують Іран до відповідальності за вказівкою Верховного головнокомандувача".

Джерело: https://x.com/centcom/status/2077471657456025781?s=46

#іран #сша #військові #обєкти #атаки
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