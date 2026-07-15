США завдали другої хвилі ударів по іранських військових об'єктах – CENTCOM

Американські збройні сили розпочали другу хвилю ударів по військових об'єктах Ірану, що використовуються для створення загрози судноплавству через Ормузьку протоку, повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

"О 15:00 за східним часом американські збройні сили розпочали операції в рамках другої хвилі сьогоднішніх ударів по Ірану. Удари спрямовані проти іранських військових об'єктів, які використовуються для створення загрози суднам, що вільно проходять через Ормузьку протоку – міжнародний водний шлях, що має життєво важливе значення для світової торгівлі", – йдеться в повідомленні, поширеному в соціальній мережі Х.

У командуванні також зазначили, що "збройні сили США притягують Іран до відповідальності за вказівкою Верховного головнокомандувача".

Джерело: https://x.com/centcom/status/2077471657456025781?s=46