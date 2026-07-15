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Унаслідок атаки РФ по Запоріжжю загинули троє людей, ще 15 поранені – ОВА

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Унаслідок атаки російських військ по Запоріжжю загинули троє людей, ще 15 дістали поранень, серед постраждалих – люди віком від 28 до 77 років, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Вже троє загиблих і п'ятнадцять поранених – збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю. Допомога лікарів знадобилася запоріжцям віком від 28 до 77 років", – повідомив Федоров у власному дописі, поширеному в Телеграм.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/44151

#запорізька #жертви #атака
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