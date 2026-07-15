Сибіга обговорив із спецпредставником Папи Римського звільнення цивільних полонених і гуманітарну ситуацію на окупованій Херсонщині

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі зі спеціальним представником Папи Римського з питань України кардиналом Маттео Дзуппі обговорив мирні зусилля України, гуманітарні питання, звільнення цивільних полонених, ситуацію на тимчасово окупованих територіях та підтримку Святого Престолу.

"Я поінформував кардинала Дзуппі про ситуацію на полі бою, мирні зусилля України та наше бачення всеосяжного і тривалого миру. Україна прагне завершити цю війну більше, ніж будь-хто інший. Водночас наша оборонна промисловість, що стрімко розвивається, та бойовий досвід роблять Україну дедалі важливішим чинником європейської безпеки", – написав Сибіга у соцмережі Х за підсумками зустрічі.

Окрему увагу під час переговорів сторони приділили питанню українських цивільних полонених.

"Особливу увагу ми приділили долі українських цивільних полонених, які залишаються поза межами ефективних міжнародних механізмів захисту. Я попросив про подальшу підтримку Святого Престолу у просуванні окремого гуманітарного напрямку для їхнього звільнення", – повідомив глава МЗС.

Крім того, Сибіга звернув увагу кардинала Дзуппі на гуманітарну ситуацію в тимчасово окупованих Олешках і Голій Пристані: "Я також звернув увагу на гуманітарну ситуацію в тимчасово окупованих Росією Олешках і Голій Пристані, де тисячі мирних жителів терміново потребують гуманітарного коридору".

Також глава українського МЗС поінформував представника Святого Престолу про нещодавній російський удар по Києво-Печерській лаврі.

"Оскільки цього серпня Україна готується відзначити 975-річчя Лаври, захист і відновлення цієї пам'ятки Світової спадщини ЮНЕСКО залишається одним із наших пріоритетів, і ми цінуємо підтримку Святого Престолу у збереженні нашої спільної культурної та духовної спадщини", – наголосив Сибіга.

За словами міністра, він подякував кардиналу Дзуппі за незмінну гуманітарну діяльність Святого Престолу та передав йому подарунок від українських дітей як знак вдячності за зусилля Ватикану щодо повернення українських дітей додому, а також забезпечення їм реабілітації та відпочинку.

Окрім того, міністр також висловив вдячність Папі Леву XIV за постійні молитви за Україну та український народ.

"Ми високо цінуємо моральний авторитет Святого Престолу, його гуманітарне лідерство та незмінну солідарність з Україною", – зазначив Сибіга.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2077434779322953948?s=46