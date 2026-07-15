Уряд з 1 січня 2027 року підвищить посадові оклади працівників культури на 70% – Бережна

Кабінет міністрів ухвалив рішення, згідно з яким з 1 січня 2027 року посадові оклади працівників закладів культури державної та комунальної форми власності, а також Українського культурного фонду й Українського інституту книги зростуть на 70%, повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

"Уряд ухвалив важливе рішення: з 1 січня 2027 року посадові оклади працівників закладів культури державної та комунальної форми власності, а також Українського культурного фонду й Українського інституту книги зростуть на 70%. Для окремих категорій, для яких уже діють коефіцієнти підвищення, оклади зростуть на 40%", – зазначила Бережна.

За її словами, рішення стосується понад 118 тис. працівників культури по всій Україні.

"Люди – головна цінність української культури. Команда Мінкульту пів року напрацьовувала рішення для збільшення оплати", – наголосила Бережна.

Вона додала, що підвищення посадових окладів стане першим етапом реформи. Наступним кроком, за її словами, буде перехід до сучасної системи, за якої винагорода залежатиме від професійності, відповідальності та результатів роботи.

Бережна зазначила, що тарифні розряди у сфері культури не переглядалися з 2009 року. Через це працівники 1-14 тарифних розрядів фактично отримували оплату праці на рівні мінімальної заробітної плати незалежно від рівня кваліфікації чи досвіду.

За наведеними нею даними Державної служби статистики України, у 2025 році середньомісячна заробітна плата у сфері функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури становила 22 721 грн. Для порівняння, середня заробітна плата в економіці України сягнула 39 758 грн, що, за словами міністерки, призводило до відтоку кадрів і втрати професіоналів.