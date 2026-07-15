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Норвегія приєдналася до угоди про Спецтрибунал щодо злочину агресії проти України – глава МЗС

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Норвегія приєдналася до угоди про Спецтрибунал щодо злочину агресії проти України – глава МЗС
Фото: https://mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде повідомив про приєднання країни до угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, наголосивши на необхідності притягнення російського керівництва до відповідальності за розв'язання війни.

"Агресія Росії проти України спричинила величезні страждання для мільйонів людей. Російські керівники, відповідальні за розв'язання цієї незаконної війни, мають бути притягнуті до відповідальності. Норвегія з гордістю приєднується до Спеціального трибуналу щодо України", – написав Ейде у дописі, опублікованому в соціальній мережі Х.

За словами глави МЗС Норвегії, агресія Росії проти України спричинила масштабні страждання для мільйонів людей, а особи, відповідальні за розв'язання цієї війни, мають понести відповідальність.

 

#спецтрибунал #угода #норвегія
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