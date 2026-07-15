Українські санкції поширено на весь фінансовий сектор РФ, щоб перекрити нові механізми обходу обмежень – Власюк

Оновлене рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) поширює секторальні санкції на весь фінансовий сектор РФ, охоплюючи не лише вже відомі, а й майбутні фінансові інструменти та механізми обходу міжнародних обмежень, що дозволить ефективніше протидіяти адаптації Росії до санкційного тиску.

"Росія постійно адаптує механізми обходу санкцій. Тому санкційний режим також має регулярно оновлюватися. Затверджене Верховною Радою рішення РНБО щодо секторальних санкцій проти фінансового сектору РФ дозволяє перекрити нові схеми та посилити тиск на фінансову систему держави-агресора", – сказав уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, секторальні санкції проти фінансового сектору РФ діють з 2022 року, а оновлене рішення РНБО адаптує їх до нових способів обходу обмежень, які Росія створила за цей час.

Власюк зазначив, що рішення, зокрема, поширює санкційний режим на віртуальні активи, цифрові фінансові сервіси та іншу інфраструктуру, яку Росія використовує для міжнародних розрахунків в обхід санкцій.

За його словами, одним із таких інструментів стали віртуальні активи. Росія дедалі активніше використовує криптовалютну інфраструктуру, рублеві стейблкоїни та спеціалізовані платіжні платформи для міжнародних розрахунків. Він нагадав, що Європейський Союз уже запровадив санкції проти відповідної інфраструктури, зокрема рублевого стейблкоїна A7A5.

Як приклад Власюк навів фінансову платформу А7, яка, за його словами, використовується для міжнародних розрахунків в обхід санкцій. Через неї оплачуються поставки, зокрема електронних компонентів та інших товарів подвійного призначення. За наявними оцінками, щомісячний обсяг таких операцій перевищує $5 млрд.

Водночас, за словами уповноваженого президента, А7 є лише одним із елементів нової фінансової інфраструктури, яку Росія вибудовує для обходу санкцій. До цієї екосистеми входять також A71, A7 Agent та інші пов'язані структури, створені для забезпечення міжнародних розрахунків і обходу санкцій.

Власюк наголосив, що оновлене рішення РНБО синхронізує український санкційний режим із підходами Європейського Союзу щодо протидії обходу санкцій через фінансові технології та віртуальні активи.

"Водночас Україна пішла далі. Якщо ЄС санкціонує окремі криптоактиви та пов'язану з ними інфраструктуру, то українське рішення поширює секторальні санкції на весь фінансовий сектор РФ. Це охоплює не лише вже відомі, а й всі майбутні фінансові інструменти та механізми обходу санкцій", – підкреслив він.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про внесення змін до секторальних санкцій, застосованих щодо фінансових установ РФ.