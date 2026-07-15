Потрібно було ще рішучіше звільняти людей, які гальмували зміни – міністр оборони Федоров у прощальному дописі

Міністр оборони України Михайло Федоров шкодує, що під час перебування на посаді не встиг перевести всі закупівлі на тендери, не зміг побудувати культуру відповідальності за ухвалені рішення та не надто рішуче звільняв людей, які гальмували зміни у відомстві.

"Що не вдалося. Завершити організаційну трансформацію Міністерства оборони за стандартами НАТО та здорового глузду. Нову структуру запустили, багатьох звільнили, розпочали багато процесів. Але потрібно було ще рішучіше звільняти людей, які гальмували зміни", – написав Федоров у прощальному дописі в Телеграм у середу ввечері.

"(Не вдалося – ІФ-У) перевести абсолютно всі закупівлі на тендери. Побудувати культуру відповідальності за ухвалені рішення. Вірю, що саме героїчний український народ сформує цю інституційну культуру", – додав він.

Міністр подякував своїй команді "за ефективну службу 24/7" і перелічив у 22 пунктах низку спільних з нею досягнень. Серед них – відключення росіянам Starlink, "що кардинально зменшило їхні можливості вести ефективну війну дронів", інвестиції у mid-strike та deep-strike дрони, наземні роботизовані комплекси, запуск "логістичного локдауну" як окремої програми, що дало змогу розпочати ізоляцію Криму, підписання контракту на закупівлю літаків Gripen та відкриття експорту у межах програми Drone Deal.

Федоров зазначив також, що вдалося запустити механізм використання європейського кредиту на воєнні пріоритети України, програму підтримки сучасних дроново-штурмових підрозділів, знайти шлях масштабування дешевих ракет проти реактивних "шахедів" та збільшити загальні показники перехоплення дронів та ракет.

"Наша команда встигла… розпочати непопулярну, але надзвичайно важливу трансформацію війська: контракти для всіх із визначеними строками служби та відстрочками, запровадження однієї з найвищих у світі заробітних плат для піхоти та штурмовиків, відкриття ринку іноземного рекрутингу за прозорими й привабливими ринковими умовами, нові інструменти для стимулювання повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частину", – зазначив він.

Також Федоров згадав кардинальну зміну системи закупівель, контрактування ракет для Patriot, закупівлі тисяч одиниць транспорту для війська через тендери, запровадження передоплати за закупівлі через єБали на порталі Brave1 Маркет, запуск базового рівня забезпечення дронами для бригад та корпусів, грантової програми для виробників вибухових речовин і ракет та продовження програми фінансування Лінії дронів.

Крім цього міністр згадав проведення трьох засідань Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", "де вдалося вийти з інформаційної пастки росіян про нібито нашу поразку та повернути партнерам віру в Україну".

"Наша балістика. Символічно, у день звільнення уряду провели успішне тестування балістики, яка розроблялася в зоні відповідальності МО. Кардинально змінили технічне завдання та довели максимальну точність. На 30% зменшили ціну. Україна потрапить у нову лігу", – написав він.

Федоров повідомив, що продовжить працювати "заради місії, з якою прийшов раніше до Міністерства оборони, – перемагати ворога асиметрією, швидкістю інновацій і силою організації".

"Це була велика честь – служити українському народу на посаді Міністра оборони", – додав він.

Як повідомлялось, президент України Зеленський повідомив, що у середу проведе зустріч з керівництвом армії, а також з міністром оборони України Михайлом Федоровим щодо пріоритетів подальшої роботи. Після цього народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") повідомив, що на зустрічі з народними депутатами фракції "Слуга народу" президент заявив, що внесе кандидатуру ексміністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду міністра оборони країни, а Федоров "буде десь поруч".