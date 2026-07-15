Зеленський після саміту "Україна – Південно-Східна Європа" провів двосторонні зустрічі з лідерами країн-учасниць

Президент України Володимир Зеленський за підсумками саміту "Україна – Південно-Східна Європа" провів серію двосторонніх зустрічей із лідерами країн-учасниць, під час яких обговорив зміцнення двосторонньої співпраці, перспективні спільні проєкти та питання міжнародного порядку денного.

"З кожним і кожною – детально про наші двосторонні відносини і як їх зміцнити, також – про міжнародну адженду. Україна цінує підтримку країн Південно-Східної Європи і ми зацікавлені у надійних, сильних партнерствах. Разом ми можемо зробити багато для більшої спільної безпеки і розвитку. Фактично з усіма країнами регіону є перспективні проєкти", – написав Зеленський у дописі, опублікованому у Facebook.

Президент подякував Молдові, Румунії, Сербії, Албанії, Хорватії та Словенії за солідарність з Україною.

За словами глави держави, саміт у форматі "Україна – Південно-Східна Європа" вже вдруге проходить в Україні. Він наголосив, що важливо, аби лідери держав особисто приїжджали до України та бачили, через що щодня проходять українці.

Також Зеленський повідомив, що після зустрічей лідери країн-учасниць відвідали Києво-Печерську лавру, яка в червні була пошкоджена внаслідок російського удару.

"Обов'язково маємо далі тиснути на агресора, щоб ці удари проти життя припинилися і був гідний мир", – наголосив президент України.