З Німеччини та Італії екстрадовано двох українців за підозрою у економічних злочинах

З Німеччини та Італії екстрадовано двох українців, яких підозрюють у багатомільйонних економічних злочинах, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"З Німеччини екстрадовано колишнього народного депутата України VIII скликання. Він обвинувачується у пособництві в маніпулюванні на фондовому ринку та легалізації майже 20 млн грн… З Італії екстрадовано колишнього керівника фінансового департаменту підприємства… Слідство підозрює посадовця у розтраті коштів… сума завданих збитків становить майже $944 тис.", – написав він у Телеграм.

Так, за даними слідства, у 2017 році за участі екснардепа через брокерські компанії було проведено 71 циклічну операцію з облігаціями внутрішньої державної позики. Як стверджують правоохоронці, ці угоди мали заздалегідь визначений результат і створювали лише видимість законного інвестиційного доходу, аби легалізувати 19,8 млн грн, одержаних злочинним шляхом. Обвинувальний акт уже перебуває на розгляді суду.

Щодо екскерівника фінансового департаменту підприємства, слідство підозрює посадовця у розтраті коштів підприємства та його акціонера, а також у використанні підроблених документів для отримання кредиту в іноземному банку. Загальна сума завданих збитків, за версією правоохоронців, становить майже $944 тис.

Сьогодні обидва вже в Україні. Один постане перед судом, щодо іншого триває досудове розслідування, додав генпрокурор.

Раніш Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило по завершення досудового розслідування щодо народного депутата України VIII скликання, який обвинувачується у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та пособництві у маніпулюванні на фондовому ринку.

У ДБР нагадали, що в серпні 2023 року ексдепутату повідомлено про підозру, у жовтні 2024 року йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В січні 2026 року ексдепутата, як уточнюють у відомстві, було затримано на території Німеччини.

У повідомленні не зазначено ім'я фігуранта. Судячи з фабули справи, йдеться про колишнього нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Руслана Демчака.