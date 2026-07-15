Уряд ухвалив механізм використання 40 млрд грн на підготовку до зими в межах Планів стійкості – Свириденко

В.о. прем'єр-міністра України Юлія Свириденко повідомила у середу ввечері, що на фінальному засіданні чинного складу Уряду ухвалили механізм використання 40 млрд грн на підготовку до зими в межах Планів стійкості.

Ці кошти у державному бюджеті у червні затвердила Верховна Рада. Загалом на реалізацію Планів уже спрямовано 67,8 млрд грн із державного бюджету та ще 9,6 млрд грн – із місцевих бюджетів, додала Свириденко у телеграм-каналі.

Уряд розробляв їх спільно з регіонами з березня на виконання рішення РНБО. Головна мета – підготувати критичну інфраструктуру до наступного опалювального сезону та забезпечити людей теплом, водою і світлом навіть в умовах постійних атак.

Кошти підуть на: захист об'єктів критичної інфраструктури; розвиток розподіленої генерації та резервних джерел живлення; безперебійне водопостачання та водовідведення; підвищення стійкості систем теплопостачання; модернізацію мереж і комунальної інфраструктури.