З Німеччини та Італії екстрадовано двох українців, які намагалися уникнути відповідальності за економічні злочини

З Німеччини та Італії екстрадовано двох українців які роками намагалися уникнути відповідальності за багатомільйонні економічні злочини, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"З Німеччини екстрадовано колишнього народного депутата України VIII скликання. Він обвинувачується у пособництві в маніпулюванні на фондовому ринку та легалізації майже 20 млн грн… З Італії екстрадовано колишнього керівника фінансового департаменту підприємства… Слідство підозрює посадовця у розтраті коштів… сума завданих збитків становить майже $944 тис.", – написав він у Телеграм.

Так, за даними слідства, у 2017 році за участі екснардепа через брокерські компанії було проведено 71 циклічну операцію з облігаціями внутрішньої державної позики. Ці угоди мали заздалегідь визначений результат і створювали лише видимість законного інвестиційного доходу. У такий спосіб було легалізовано 19,8 млн грн, одержаних злочинним шляхом. Обвинувальний акт уже перебуває на розгляді суду.

Щодо екскерівника фінансового департаменту підприємства, слідство підозрює посадовця у розтраті коштів підприємства та його акціонера, а також у використанні підроблених документів для отримання кредиту в іноземному банку. Загальна сума завданих збитків становить майже $944 тис.

Сьогодні обидва вже в Україні. Один постане перед судом, щодо іншого триває досудове розслідування.

Раніше Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило по завершення досудового розслідування щодо народного депутата України VIII скликання, який обвинувачується у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та пособництві у маніпулюванні на фондовому ринку.

В ДБР нагадали, що в серпні 2023 року ексдепутату повідомлено про підозру, у жовтні 2024 року йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В січні 2026 року ексдепутата, як уточнюють у відомстві, було затримано на території Німеччини.

У повідомленні не зазначено ім'я фігуранта. Судячи з фабули справи, йдеться про колишнього нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Руслана Демчака.