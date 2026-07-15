Міноборони спільно з благодійниками посилить систему профілактики та лікування ВІЛ і гепатитів у ЗСУ

Департамент охорони здоров’я Міністерства оборони України та Фонд Олени Пінчук підписали меморандум про співпрацю для посилення системи профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції, а також вірусних гепатитів B і C серед військовослужбовців, йдеться в релізі фонду.

Згідно з повідомленням, партнерство передбачає розширення доступу до тестування та лікування цих захворювань безпосередньо під час військової служби. Зокрема, на базі Третього армійського корпусу фахівці розроблять алгоритм надання медичної допомоги військовим на різних етапах - від проходження служби до евакуації.

Напрацьовані документи мають стати основою для політики громадського здоров'я з метою скорочення небойових втрат особового складу. Для посилення медичної спроможності цього армійського корпусу фонд надасть швидкі тести на ВІЛ, гепатити B і C та сифіліс, набори лабораторних реагентів, а також ліки проти гепатиту C.

Засновниця фонду Олена Пінчук зазначила, що повномасштабна війна різко загострює питання ВІЛ, тому створення системи своєчасного отримання допомоги та профілактики є вимогою нового підходу до здоров'я військових.

“Профілактика та рання діагностика захворювань – це вимоги нового підходу до здоров’я військовослужбовців. Наша мета – зупинити поширення ВІЛ, створити систему, яка дозволить військовим своєчасно отримувати допомогу, уникати стигми та зберігати якість життя як під час служби, так і після її завершення”, - наводяться у релізі слова Олени Пінчук.

Директор Департаменту охорони здоров’я Міноборони Дмитро Самофалов додав, що розвиток напряму громадського здоров’я в секторі оборони є важливою складовою.

“Система охорони здоров’я у війську має охоплювати не лише лікування поранень і бойових травм, а й комплексну профілактику захворювань та їх своєчасну діагностику. Тому розвиток напряму громадського здоров’я у секторі оборони є важливою складовою збереження боєздатності війська та підтримки якості життя військовослужбовців”, - зазначив директор департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України майор медичної служби Дмитро Самофалов.

Окремим напрямом роботи визначено розробку антидискримінаційної політики щодо військових, які живуть із ВІЛ чи гепатитами. Цьому передуватиме дослідження рівня стигми у військовому середовищі, а також запуск багаторівневої інформаційно-освітньої кампанії. Напрацьовані моделі медичної допомоги в подальшому планують масштабувати на інші підрозділи Сил оборони України.