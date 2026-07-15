Зеленський внесе кандидатуру Клименка на посаду міністра оборони; узгоджені кандидати і на інші посади – нардеп

Президент України Володимир Зеленський внесе кандидатуру екс-міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду міністра оборони країни, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Президент сказав фракції, що внесе Клименко на посаду Міноборони. Про майбутнє Федорова "буде десь поруч"(((( Тобто залишається взагалі без посади", – написав він у Телеграм.

Раніше Зеленський повідомив, що у середу проведе зустріч з керівництвом армії, а також з міністром оборони України Михайлом Федоровим щодо пріоритетів подальшої роботи.

За інформацією Железняка, під час зустрічі з фракцією "Слуга народу" Зеленський повідомив про низку ймовірних кадрових рішень у новому Кабміні, а саме очікуються такі кадрові призначення: Іван Вигівський – на посаду міністра внутрішніх справ; Андрій Бутенко – міністра освіти і науки; Віталій Кім – міністра у справах ветеранів та ВПО; Всеволод Ченцов – на посаду віцепрем'єра з питань європейської інтеграції; Денис Маслов – міністра юстиції, Оксана Ферчук – міністерки цифрової трансформації. Крім того на на посаду міністра соціальної політики – дві кандидатури: Денис Улютін або Дарина Марчак; після поділу "міністерства ресурсів" Міністерство економіки та екології може очолити Олександр Кравченко, а Міністерство аграрної політики – Тарас Висоцький; після поділу Міністерства відновлення Мінрегіон може очолити Віталій Безгін, а Мінінфраструктури – Микола Калашник.