Глава МЗС Туреччини 15-16 липня перебуватиме в Україні, матиме зустріч із Зеленським

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан 15-16 липня відвідає з візитом Україну, повідомило турецьке МЗС.

Водночас турецьке агентство Anadolu пише, що у рамках візиту заплановано зустріч Фідана з президентом України Володимиром Зеленським, з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, а також з високопосадовцями, серед яких керівник Офісу президента України Кирило Буданов, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв та очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Очікується, що під час зустрічей Фідан обміняється думками щодо подальшого розвитку турецько-українських відносин у всіх сферах, особливо в економіці, енергетиці та обороні, а також щодо спільних кроків, які можна зробити для поглиблення стратегічного партнерства між двома країнами.

Як пише агентство, Фідан підтвердить підтримку Туреччиною незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, згадавши про допомогу, що надається Україні в усіх сферах та на всіх платформах.

"Він також наголосить на важливості продовження дипломатичних зусиль для досягнення справедливого та міцного миру в Україні та заявить про готовність Туреччини знову сісти Україну та Росію за стіл переговорів", – повідомляє медіа.

Очікується, що Фідан наголосить на тому, що війна між Росією та Україною "не повинен перекинутися на Чорне море, а також підкреслить важливість зниження ескалації напруженості та забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі".

"У цьому контексті Фідан наголосить, що атаки на порти та морські судна, особливо кораблі та рибальські човни, у Чорному морі є неприйнятними за будь-яких обставин, і заявить, що Туреччина рішуче продовжує свої дипломатичні ініціативи щодо збереження Чорного моря як басейну миру, стабільності та співпраці", – пише Anadolu.

Крім того, Фідан заявить, що турецькі компанії можуть зробити значний внесок у відбудову України завдяки своїм існуючим інвестиціям та проєктам в Україні, підтвердить позицію Туреччини щодо незаконної окупації Криму та наголосить на важливості вжиття додаткових кроків для зміцнення прав кримських татар.

Під час спілкування з журналістами на залізничному вокзалі в Перемишлі, Польща , міністр сказав, що прибуде до Києва після 10-годинної подорожі поїздом. Він нагадав, що минулого місяця відвідав Москву, передавши послання президента Реджепа Таїпа Ердогана та отримавши "російську точку зору на війну"..

Глава МЗС також зазначив, що він був присутній на саміті лідерів Коаліції охочих, який відбувся в Парижі вчора, представляючи президента Ердогана, і додав, що питання України є центральним і що з цього питання постійно відбувається обмін думками.

Фідан заявив, що одним із найважливіших питань є те, як зупинити війну, і що в Європі "існують два різні підходи до цього питання".

"Як підтримувати воєнні зусилля і як зупинити війну? Є два окремі шляхи. Туреччина більше на шляху того, як зупинити війну", – сказав він.

Міністр Фідан заявив, що під час свого візиту до Києва матиме зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. а також передасть послання від президента Ердогана.

"Минулого року ми приймали переговори між Росією та Україною у Стамбулі. До цього ми проводили різні заходи сприяння та об'єднували їх. Існує "зернова угода", яка дозволила забезпечити безпеку судноплавства в Чорному морі на той час. Усе це було розвинено. Я вважаю, що мій візит зробить позитивний внесок у ці поточні зусилля", – наголосив глава МЗС.

Міністр закордонних справ Хакан Фідан востаннє відвідував Україну 29-30 травня 2025 року.