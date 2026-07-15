Глава Коордштабу обговорив зі спецпредставником Папи Римського захист прав українських полонених

Глава Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) генерал-лейтенант Олег Іващенко зустрівся у Києві із зі спеціальним представником Папи Римського з питань України кардиналом Маттео Дзуппі та обговорив з ним зокрема, питання захисту прав українських військовополонених та незаконно утримуваних Росією цивільних, повернення дітей, неналежні умови утримання в російських тюрмах.

"Іващенко подякував спецпредставникові Ватикану та особисто Папі Леву ХІV за пильну увагу до гуманітарних питань, пов'язаних із неспровокованою агресією проти України. У ході дискусії сторони обговорили всі болючі питання захисту прав українських військовополонених та незаконно утримуваних Росією цивільних, повернення дітей, неналежні умови утримання в російських тюрмах, пошук зниклих безвісти та репатріацію тіл загиблих, а також катування та негуманне поводження", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі КШППВ.

Іващенко окремо наголосив на повній готовності України до здійснення обміну "всіх на всіх", а також на необхідності негайного покращення умов перебування українців у полоні.

Кардинал Дзуппі відзначив активність та допомогу попереднього Папи Франциска, чий понтифікат тривав до весни 2025 року, і нинішнього Папи Лева ХІV у впливі на звільнення з неволі та припинення тортур:"Святий Престол молиться за якнайшвидше звільнення і повернення додому всіх військовополонених та цивільних".

Також посланець Ватикану подякував за організований Коордштабом візит до табору для полонених.

Під час візиту Дзуппі супроводжували Апостольський нунцій Вісвальдас Кульбокас та надзвичайний та повноважний посол України у Ватикані Андрій Юраш.