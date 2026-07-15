Учасники саміту "Україна – Південно-Східна Європа" погодили посилення тиску на РФ, зміцнення ППО та відбудову України

Учасники п'ятого Саміту "Україна – Південно-Східна Європа", який відбувся в Києві в середу, погодили підтримку України, засудили агресію РФ та закликали її негайно припинити війну, йдеться в київській декларації саміту, текст якої опублікований на сайті президента України Володимира Зеленського.

"Ми рішуче засуджуємо посилені регулярні масовані атаки Росії на Київ та інші регіони України, що є грубим порушенням міжнародного права…. Ми схвалюємо непохитну відданість України миру та заклик Президента Зеленського до переговорів, щоб покласти край війні", – йдеться в тексті декларації.

В документі зміцнення спроможностей протиповітряної оборони України названо пріоритетом, "зокрема шляхом залучення відповідних систем та ракет, здатних перехоплювати балістичні ракети". "З цією метою ми підтримуємо мобілізацію необхідних фінансових ресурсів та міжнародних механізмів, визнаючи, що сильніша протиповітряна оборона рятує життя цивільного населення та захищає критичну інфраструктуру", – наголосили учасники саміту.

Підписанти декларації закликають до повернення депортованих та примусово переміщених громадян України, зокрема дітей, звільнення всіх незаконно утримуваних цивільних осіб та військовополонених, підтримують відповідальність за злочини проти України, зокрема через Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України, та засвідчують намір приєднання до Розширеної часткової угоди щодо створення Керівного комітету Спецтрибуналу.

"Ми закликаємо до подальшого посилення санкційного тиску на Російську Федерацію та її воєнну економіку, забезпечення їх ефективного впровадження, протидії тіньовому флоту Росії та зміцнення міжнародної співпраці для запобігання обходу санкцій, кіберзагроз та іншої гібридної діяльності, що підриває європейську безпеку", – йдеться в документі.

Також відзначена важливість роботи Коаліції охочих та висловлена готовність посилювати участь у її роботі.

Підписанти декларації підтримують відкриття переговорних кластерів з Україною та Республікою Молдова щодо приєднання до ЄС та євроатлантичних прагнень України на її шляху до майбутнього членства в НАТО.

Вона також засвідчили підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальне море. "Ми наголошуємо на стратегічному значенні Чорноморського регіону для європейської та глобальної безпеки", – йдеться в документі.

Учасники саміту висловлюють готовність активно сприяти відновленню та відбудові України, гуманітарному розмінуванню, відновленню довкілля та відбудові постраждалих громад у тісній співпраці з міжнародними фінансовими інституціями, міжнародними організаціями та приватним сектором.

До документа, крім Зеленського, приєднались президенти Албанії Байрам Бегай, Греції Константінос Тасулас, Молдови Мая Санду, Румунії Нікушор Дан, прем'єри Хорватії Андрей Пленкович, Словенії Янез Янша, перший віце-прем'єр – міністр європейських справ Північної Македонії Бекім Салі, віце-прем'єр закордонних та європейських справ Чорногорії Філіп Іванович, міністр закордонних справ Болгарії Веліслава Петрова-Чамова. Зазначається, що саміт відбувся у присутності президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Наступний саміт "Україна – Південно-Східна Європа" учасники домовились провести в Словенії у 2027 році.

Сербська газета "Politika" повідомила у середу, що президент Сербії Александр Вучич відмовився підписати підсумкову декларацію київського саміту "Україна – Південно-Східна Європа". Сербія стала єдиною державою-учасницею саміту в Києві, яка не підтримала цю заяву.