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Кількість поранених у Краматорську зросла до 6 людей – ОВА

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Кількість поранених у Краматорську зросла до 6 людей – ОВА
Фото: Донецька ОВА

До шістьох людей зросла кількість поранених через атаку російського безпілотника по цивільному авто у Краматорську, повідомив відділ комунікації поліції Донецької області.

"Сьогодні о 10:15 росіяни поцілили FPV-дроном на оптоволокні у припарковане цивільне авто. Внаслідок атаки поранено шістьох людей – від 42 до 69 років. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, опіки", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Національної поліції України

За інформацією правоохоронців, пошкоджено продуктовий магазин і два легкових автомобілі.

Раніше повідомлялось про п'ятьох поранених.

 

#краматорськ #поранені #обстріли
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