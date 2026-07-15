Кількість поранених у Краматорську зросла до 6 людей – ОВА

До шістьох людей зросла кількість поранених через атаку російського безпілотника по цивільному авто у Краматорську, повідомив відділ комунікації поліції Донецької області.

"Сьогодні о 10:15 росіяни поцілили FPV-дроном на оптоволокні у припарковане цивільне авто. Внаслідок атаки поранено шістьох людей – від 42 до 69 років. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, опіки", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Національної поліції України

За інформацією правоохоронців, пошкоджено продуктовий магазин і два легкових автомобілі.

Раніше повідомлялось про п'ятьох поранених.