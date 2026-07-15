Посли ЄС знову не змогли узгодити 21-й пакет санкцій для РФ – обговорення триває

Посли – постійні представники країн-членів Європейського союзу знову не змогли узгодити 21-й пакет санкцій для Росії. Гранична ціна на нафту залишиться на поточному рівні до 23 липня; робота над санкціями буде продовжена.

Про це у середу в Брюсселі журналістам на умовах анонімності повідомив високопосадовий європейський дипломат.

За його словами, робота над невирішеними питаннями, які входять у 21-й пакет санкцій, включаючи економічні та технічні наслідки пропозицій щодо обмежувальних заходів. Крім того, було також досягнуто домовленостей зберегти граничну ціну на нафту на поточному рівні до 23 липня. Робота над санкціями продовжується, додав співрозмовник журналістів.

Раніше були сподівання, що санкції будуть узгоджені 15 липня.