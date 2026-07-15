Доларова монета із зображенням Трампа з'явиться у США

Монетний двір США планує розпочати карбування доларової монети із зображенням нинішнього президента країни Дональда Трампа.

Міністр фінансів Скотт Бессент представив у середу ескізи нової "золотої монети", на одній стороні якої зображено профіль Трампа поруч із фразою "In God We Trust".

"Монетний двір США на честь 250-річчя незалежності Америки розпочне карбування цієї нової золотої монети номіналом 1 долар, щоб вшанувати вічну спадщину свободи та вічний символ патріотизму", – написав Бессент у соцмережі X.

Міністерство фінансів і Монетний двір не відповіли на запити The Wall Street Journal щодо обсягу та часу випуску цих монет, а також з якого матеріалу вони будуть виготовлені та де їх можна буде отримати.

Зображення чинного президента на американських пам’ятних монетах є рідкістю, зазначає видання. У США монети із зображенням глави держави зазвичай випускаються посмертно. Єдиним винятком стала монета номіналом 50 центів, випущена до 150-річчя незалежності Штатів у 1926 році. На її аверсі зображені профілі першого президента США Джорджа Вашингтона та чинного на той момент президента Келвіна Куліджа, на реверсі – Дзвін Свободи.